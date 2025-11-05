نمایش فیلم «بچه مردم»؛ گامی برای تغییر نگاه جامعه به فرزندان بهزیستی
ایدهپرداز و مدیرعامل مؤسسه خیریه بهشت امامرضا (ع)، از هدف فیلم «بچه مردم» برای تغییر نگرش جامعه نسبت به کودکان بهزیستی و تقویت حس خودباوری در آنان سخن گفت و از برنامهریزی برای نمایشهای ویژه در برخی شهرستانها خبر داد.
با اشاره به نمایش فیلم «بچه مردم» گفت:
با اشاره به نمایش فیلم «بچه مردم» گفت: ترجیح میدهم بچههای بهزیستی همچون مردم عادی به تماشای این فیلم بنشینند، نه اینکه برایشان سالن جداگانهای در نظر گرفته شود؛ چرا که این جداییها درست نیست و ما باید شرایطی فراهم کنیم که خودشان در کنار مردم فیلم را ببینند.
وی افزود: در صورتی که این امکان فراهم نشود، احتمال دارد در برخی شهرها اکرانهای ویژهای برای آنان برگزار کنیم. بچهها از همان ابتدا میدانستند ما در حال ساخت فیلمی درباره زندگی واقعیشان هستیم، اما باور نمیکردند که چنین اثری ساخته شود. زمانی که فیلم را دیدند، خودشان را در آن یافتند و این برایشان بسیار تأثیرگذار بود.
اصلانی با اشاره به نقش «مامان مهین» در فیلم گفت: مامان مهین نماد مادری است که با وجود نامحرم بودن و نداشتن نسبت خونی با بچهها، برای آنان همچون پناه و سنگ صبور است. خانم خیراندیش در این نقش آنقدر زیبا و واقعی بازی کردند که میتوان آن را قدردانی واقعی از زحمات تمام مادریارهای مراکز بهزیستی دانست؛ زنانی که بیهیچ ادعایی، آغوش امن این کودکان هستند و کمتر از آنان تقدیر میشود.
مدیرعامل مؤسسه خیریه بهشت امامرضا (ع) با اشاره به عملکرد چشمگیر بازیگران خردسال فیلم گفت: بازی بچهها آنقدر طبیعی و باورپذیر بود که گویی خودشان از مراکز بهزیستی آمدهاند. این اثر دو هدف اساسی دارد؛ نخست تغییر طرز فکر مردم نسبت به کودکان بهزیستی، و دوم تقویت حس خودباوری در این بچهها تا خود را باور کنند و به تواناییهایشان ایمان بیاورند.
اصلانی در ادامه افزود: متأسفانه کودکان بهزیستی به دلیل نبود درک درست در جامعه دچار نوعی «عدم باورپذیری» هستند. ما باید به یاد داشته باشیم که کودکی که از بدو تولد آغوش مادر را نداشته، با رنجی عمیق رشد کرده است. هدف نهایی ما این است که روزی برسد که دیگر هیچ مرکزی برای نگهداری جمعی این کودکان وجود نداشته باشد و هر کودک در آغوش خانوادهای واقعی زندگی کند؛ خانوادهای که او را بپذیرد و مهر بورزد.
وی یادآور شد: در فیلم «بچه مردم» همچنین به رشادتهای فرزندان بهزیستی در دوران دفاع مقدس اشاره شده است. در زمان جنگ، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از فرزندان بهزیستی در مراکز زندگی میکردند که از میان آنها ۸۰ نفر در جبههها حضور یافته و به شهادت رسیدند؛ آماری که کمتر در کشور نمونهای برای آن وجود دارد و تاکنون نیز به درستی از آنان تجلیل نشده است.
اصلانی تأکید کرد: فیلم «بچه مردم» با تکیه بر واقعیت زندگی، احساس و آرزوهای بچههای بهزیستی، نشان میدهد که میتوان با هنر، جامعه را به سمت همدلی و درک بیشتر نسبت به این فرزندان سوق داد.