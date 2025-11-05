پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره ملی حمایت و تقدیر از آثار دانشجویی نهجالبلاغه، در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی بنیاد بینالمللی غدیر، با توجه به تأکید مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) درباره ضرورت تبیین و ترویج مفاهیم نهج البلاغه و با هدف شناسایی، حمایت و تجلیل از پژوهشهای دانشجویی در زمینه معارف علوی و آموزههای نهجالبلاغه، این جشنواره در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، این جشنواره برگزار میشود.
این رویداد ملی با اهتمام بنیاد بینالمللی غدیر و مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری مجموعهای از مراکز عالی علمی و دانشگاهی کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نور، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه الزهرا (س)، جهاد دانشگاهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه علامه عسگری، دانشگاه قرآن و علوم حدیث و دانشگاه شاهد برگزار میشود.
در این جشنواره ملی، آثار دانشجویی در سه بخش پایاننامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و کتاب، دریافت و داوری خواهد شد.
محورهای جشنواره شامل دو بخش اصلی شامل؛ ۱. بررسی موضوعات اجتماعی، حکمرانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و سبک زندگی در نهج البلاغه ۲. بررسی کتاب شریف نهج البلاغه با مواردی همچون: اهمیت، شارحان، ترجمهها و... است.
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است.
دانشجویان و پژوهشگران میمی توانند آثار خود را در قالب فایل PDF به همراه مشخصات فردی (نام و نام خانوادگی، شماره تماس و نشانی) در سایت جشنواره به نشانی alghadir.ir/۱۴۰۴/۰۸/nahjalbalaghe بارگذاری کرده یا به ایمیل دبیرخانه جشنواره به نشانی bonyad_markaz@yahoo.com ارسال کنند.
ایجاد انگیزه در میان دانشجویان برای توجه عمیقتر به اندیشههای امیرالمؤمنین (ع) در عرصههای حکمرانی، اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی از اهداف مهم برگزاری این رویداد علمی است. همچنین این جشنواره بستری برای پیوند میان نهادهای علمی و فرهنگی در راستای تبیین و گسترش آموزههای علوی به شمار میرود.