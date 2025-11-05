در دادگاه رسیدگی به جنایات ۱۰۴ نفر از متهمان سازمان منافقین، وکیل شاکیان پرونده از پیگیری قرار توقیف اموال منافقین در سایر کشور‌ها با کمک نهاد‌های دیپلماتیک کشور خبر داد.

حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده جنایات منافقین گفت: با توجه به اینکه جنایات منافقین به وسعت بخش زیادی ار تاریخ ملت ایران است، رسیدگی به این پرونده به زمان بیشتری نیاز دارد.