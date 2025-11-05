شهروندان برای دریافت خدمات دولتی ملزم به تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با حضور در تحریریه خبر صداوسیمای خوزستان از ضرورت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به سند تک‌برگ برای دریافت خدمات دولتی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۵ درصد اسناد دفترچه‌ای در استان به سند تک‌برگ تبدیل شده که این رقم بالاتر از میانگین ۴۲ درصدی کشور است. به گفته‌ی او، خوزستان در این شاخص رتبه هشتم کشور را دارد.

آقای خوب با بیان اینکه اسناد دفترچه‌ای قدیمی فاقد نقشه دقیق هستند افزود: سند تک‌برگ بر مبنای نقشه‌های کاداستر صادر می‌شود و جانمایی ملک در آن با دقت بالا ثبت شده است. همچنین امکان استعلام وضعیت ملک از طریق سامانه ثبت من فراهم است.

مدیرکل ثبت اسناد خوزستان تأکید کرد بر اساس مصوبه دولت، تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ برای استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

او هدف از اجرای این قانون را ساماندهی معاملات املاک، جلوگیری از زمین‌خواری، کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از فروش یک ملک به چند نفر و کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد.

وی درباره ثبت معاملات ملکی نیز گفت: مشاوران املاک موظفند تمامی معاملات را در سامانه کاتب ثبت کنند و معاملات خارج از این سامانه اعتبار قانونی ندارند.

به گفته آقای زمان خوب، سامانه کاتب به سازمان امور مالیاتی و ثبت‌احوال متصل است و احراز هویت طرفین معامله را انجام می‌دهد که موجب افزایش شفافیت و کاهش تقلب می‌شود.

بر اساس ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، از تیرماه سال گذشته ارائه هرگونه خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع شده و مالکان این اسناد باید برای تبدیل آنها به سند تک‌برگ اقدام کنند.

مدیرکل ثبت اسناد خوزستان اعلام کرد که دریافت خدمات در تمامی بانک‌ها، شهرداری‌ها، مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی منوط به ارائه سند تک‌برگ است.