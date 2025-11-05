به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد ، دوازدهمین جشنواره مالک اشتر با هدف تجلیل از بسیجیان فعال در حوزه‌های فرهنگی اجتماعی سازندگی و جهاد تبیین برگزار شد.

امام جمعه شهر دهدشت در جمع مسئولان پایگاه‌های سپاه و بسیج گفت: جشنواره مالک اشتر رویدادی استانی و ملی است، که به عنوان یک الگوی مدیریتی و فرماندهی، فرصتی برای شناسایی و معرفی افرادی است که با تلاش و تعهد در جهت تحقق اهداف سپاه و بسیج گام برمی دارند.