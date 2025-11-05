تجلیل از برترینهای جشنواره مالک اشتر در کهگیلویه
از ۳۵ الگوی برتر جشنواره مالک اشتر در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه تجلیل شد.
امام جمعه شهر دهدشت در جمع مسئولان پایگاههای سپاه و بسیج گفت: جشنواره مالک اشتر رویدادی استانی و ملی است، که به عنوان یک الگوی مدیریتی و فرماندهی، فرصتی برای شناسایی و معرفی افرادی است که با تلاش و تعهد در جهت تحقق اهداف سپاه و بسیج گام برمی دارند.
حجت الاسلام وحدانی فر افزود: این جشنواره با هدف انتقال تجارب موفقترینها به سایر ردهها به تقویت ساختار سازمانی و ارتقا عملکرد ردههای مختلف سپاه کمک میکند.
جانشین فرمانده سپاه کهگیلویه گفت: از ۳۵ الگوی برتر جشنواره مالک اشتر در ناحیه مقاومت بسیج کهگیلویه تجلیل شد.
سرهنگ پاسدار امیر جهانتاب با اشاره به مهمترین هدف برگزاری جشنواره مالک اشتر، گفت: مهمترین هدف برگزاری این جشنواره مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری، موضوع تکریم نیروی انسانی شایسته است و این وظیفه همه فرماندهان است که نسبت به این مقوله نهایت تلاش و اهتمام لازم را داشته باشند.