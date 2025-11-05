پخش زنده
امروز: -
دستورالعملهای مرتبط در راستای انجام تکلیف قانونی، تدوین و در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهمنظور بازطراحی مدل کسبوکار شبکه بانکی، دستورالعملهای مرتبط در راستای انجام تکلیف قانونی، تدوین و در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
براساس دستورالعمل ابلاغی، طبقهبندی ۶ گانه بانکها شامل جامع، قرضالحسنه، تخصصی، تجاری، توسعهای، پسانداز و تسهیلات مسکن خواهد بود.
بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور نیز از هزار و ۳۵ هزار میلیارد تومان به هزار و ۴۶۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال افزایش مییابد.