به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به‌منظور بازطراحی مدل کسب‌وکار شبکه بانکی، دستورالعمل‌های مرتبط در راستای انجام تکلیف قانونی، تدوین و در هیات عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.

براساس دستورالعمل ابلاغی، طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها شامل جامع، قرض‌الحسنه، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، پس‌انداز و تسهیلات مسکن خواهد بود.

بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی، ‎سرمایه ثبتی شبکه بانکی کشور نیز از هزار و ۳۵ هزار میلیارد تومان به هزار و ۴۶۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال افزایش می‌یابد.