خانه خلاقیت کودک و نوجوان و مدرسه شهید حسین مازوچی در کاشان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان، در آیین افتتاح خانه خلاق دانشآموزی با تبریک ثبت شهر کاشان بهعنوان شهر خلاق معماری در کنفرانس یونسکو، این دستاورد را برای کاشانیها بسیار ارزشمند دانست و گفت: کاشان در کنار شهرهای بزرگ جهان همچون رُم، پاریس و بارسلون قرار گرفته است، چرا که بافت بومی و تاریخی آن اصالت و واقعیت دارد.
مهدی جمالی نژاد افزود: کودکان و نوجوانان در خانه خلاقیت کودک و نوجوان همزمان با آموزش با صنایعدستی و هنر سفال آشنا میشوند.
وی گفت: خانه خلاقیت و کودک کاشان در بنای تاریخی خانه تاریخی باکوچی با هدف کلیدی پرورش استعدادهای بنیادین، شکوفایی خلاقیت نسل نو و فراهمسازی بستری برای فراگیری آموزشهای نوین کودکمحور تأسیس شده است.
استاندار اصفهان همچنین خواستار مراقبت از معماری سنتی کاشان شد و افزود: باید مواظب بود ساختوسازهای جدید موجب آسیب به این معماری فاخر نشوند.
رئیس سازمان مدارس نوسازی کشور، نیز در خصوص مدرسه شهید حسین مازوچی گفت: تمام مدارس کاشان با حضور و مشارکت خیران ساخته شدهاند.
حمیدرضا خانمحمدی افزود: پارسال تعهدات خیران در کشور ۱۸.۶ همت بود و تاکنون در سال جاری خیران ۱۹.۱ همت اعتبار برای ساخت مدارس تعهد کردهاند.
وی همچنین گفت: دستور بهرهبرداری از ۲۴۰۰ مدرسه از ابتدای مهر صادر شده است و ۵۳۰۰ مدرسه در طرح نهضت در حال ساخت هستند.
خانه خلاقیت کودک و نوجوان با دو میلیارد تومان هزینه و پنج کارگاه آموزشی صنایع دستی شامل نساجی و سفال و مسگری و قلم زنی و مدرسه شهید حسین مازوچی با ۵۰ میلیارد تومان هزینه و زیربنای ۲ هزار متر مربع شامل ۱۲ کلاس درس به بهره برداری رسیدهاند.