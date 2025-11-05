قدردانی شورای تبلیغات اسلامی لرستان از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان، از مردم لرستان به پاس حضور در راهپیمایی یوم الله سیزده آبان، قدردانی کرد.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم بصیر استان لرستان بارها ایستادگی و بلوغ فکری خود را در دفاع از آرمانهای حقیقی و ارزشهای ناب اسلامی و انسانی به اثبات رساندهاند و امروز در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان بار دیگر همبستگی، در صحنه بودن و همت والای خود را برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشتند.
این حضور یکپارچه و دشمنشکن در حالی رقم خورد که دشمنان قسمخورده این ملت با تبلیغات منفی رسانهای و روانی سعی در ایجاد شکاف در میان ملت و کمرنگ کردن حضور مردم در صحنه حمایت از نظام را داشتند، اما مردم بابصیرت استان لرستان همپای دیگر مردم ایران اسلامی بار دیگر نقشههای شوم آنان را نقشبرآب کرد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان بهپاس این حضور آگاهانه در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که نشاندهنده تداوم راه نورانی و سلطهستیزانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) است، از عموم مردم بهویژه خانوادههای معظم شهدا، دانشآموزان و دانشجویان و همه کسانی که در خلق این حماسه بزرگ سهیم بودند تقدیر و تشکر نموده و سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت مینماید.