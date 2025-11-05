پخش زنده
مراسم ورزش صبحگاهی دانشآموزان مدرسه شهید کاوه مهاباد با هدف ترویج ورزش همگانی به صورت زنده از شبکه بین المللی خبر پخش شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، دانشآموزان مدرسه شهید کاوه مهاباد امروز بعد از گوش سپردن به نوای ربانی آیات الهی، فعالیت تحصیلی خود را همانند روزهای گذشته با انجام حرکات ورزشی آغاز کردند و با روحیهای بانشاط راهی کلاسهای درس شدند.
علی محمدیان معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش مهاباد گفت: وزارت آموزش و پرورش شیوهنامه اجرایی برنامه آغازین مدرسه را با عنوان «نوجوان شاد ایرانی» ابلاغ کرده و در راستای اجرای این شیوهنامه مراسم ورزش صبحگاهی به صور مداوم و منظم در مدارس مهاباد در طول هفته برگزار میشود.