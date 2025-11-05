به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ حسین بدری گفت: کارکنان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از نگهداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در یک واحد منزل مسکونی در زنجان مورد بهره برداری قرار گرفته بود، مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران بلافاصله با هماهنگی قضائی به محل اعزام که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، فردی در منزل مسکونی و به صورت غیر مجاز از برق شهری استفاده و محلی اختصاصی برای فعالیت ۷ دستگاه ماینر خود کرده است.

سرهنگ بدری در ادامه با بیان اینکه در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، خاطر نشان کرد: پلیس با هر گونه اخلال در نظام تولید و توزیع با قاطعیت برخورد قانونی می‌کند.