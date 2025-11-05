تیم ملی فوتسال ایران در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرعه‌کشی رقابت‌های جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ اندونزی امروز برگزار شد و شاگردان وحید شمسایی حریفان خود را شناختند. ملی‌پوشان ایران با افغانستان، عربستان و مالزی همگروه شدند.

گروه‌بندی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶؛

گروه A؛

اندونزی، عراق، قرقیزستان، کره‌جنوبی

گروه B؛

تایلند، ویتنام، کویت، لبنان

گروه C؛

ژاپن، ازبکستان، تاجیکستان، استرالیا

گروه D؛

ایران، افغانستان، عربستان، مالزی