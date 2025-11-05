مانور قطع سیستم HIS به‌مناسبت هفته پدافند غیرعامل و با هدف افزایش آمادگی کارکنان در برابر اختلالات سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مانور قطع سیستم HIS در بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل به‌منظور سنجش آمادگی کارکنان در مدیریت شرایط بحرانی و تداوم ارائه خدمات درمانی در زمان بروز اختلال در سامانه‌های اطلاعاتی برگزار شد.

در جریان این مانور، فرآیند پذیرش، ثبت اطلاعات بیماران و ارائه خدمات درمانی به‌صورت دستی و با استفاده از فرم‌های کاغذی انجام شد تا میزان آمادگی کارکنان در مواجهه با قطع سامانه HIS ارزیابی شود.

در پایان، جلسه‌ای با حضور تیم ارزیاب دانشگاه در دفتر ریاست بیمارستان برگزار و ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف، بر استمرار برگزاری این‌گونه مانورها برای ارتقای آمادگی مراکز درمانی تأکید شد.