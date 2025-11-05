پخش زنده
در نشست هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی فرهنگی، به دانشگاهها تا پایان آبان فرصت داد وضعیت ارسال پروندههای جذب را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیصد و شصت و پنجمین جلسه هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در دبیرخانه شورا برگزار شد.
در این نشست، آخرین فرصت برای ارسال پروندههای جذب از سوی دانشگاهها به این هیئت عالی، تا پایان آبانماه اعلام شد.
در بخشی از این نشست، درخواست جهاد دانشگاهی بررسی و مقرر شد دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ۱۰ سال سابقه همکاری، با رعایت فرآیند جذب بهعنوان «مربی پژوهشگر» فعالیت کنند. افراد دارای مدرک تخصصی یا دکتری نیز با همین شرایط، پس از تأیید هیئت اجرایی و بدون نیاز به فراخوان، پروندهشان برای تأیید نهایی به هیئت مرکزی ارسال میشود.
در ادامه جلسه، گزارشی از روند بررسی پروندههای فراخوانهای جذب سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ارائه و مقرر شد مراکز جذب وزارت علوم و وزارت بهداشت، فراخوان جذب هیئت علمی آبانماه ۱۴۰۴ را برگزار کنند.
همچنین تأکید شد دانشگاههایی که تاکنون پروندههای خود را به هیئت مرکزی ارسال نکردهاند، تا پایان آبانماه فرصت تعیین تکلیف دارند؛ در غیر این صورت سهمیهای برای فراخوان جدید به آنها اختصاص نخواهد یافت.
در بخش دیگری از جلسه، دبیر مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، گزارشی درباره وضعیت پروندههای فراخوان ۲۱ ارائه کرد و مقرر شد فهرست نیازهای جدید به تفکیک رشته و گرایش برای صدور مجوز فراخوان آبانماه ارسال شود.
بر اساس مصوبه دیگر، متقاضیان عضویت هیئت علمی سرباز، در صورتی که شش ماه تا پایان خدمت آنان باقی مانده باشد، مجاز به شرکت در فراخوان جذب خواهند بود.
همچنین برای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجازه تبدیل وضعیت دارندگان مدرک دکتری با رعایت فرآیند جذب و تأیید هیأت امنا صادر شد.