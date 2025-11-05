به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سیدمحمد رضا نجم الهدی گفت: در این دوره که با توافق معاونت فرهنگی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش و مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود مربیان مقطع سنی قبل از دبستان و معلمان مقطع اول ابتدایی و همچنین مربیان موسسات قرآنی در همه‌ی گروه‌های سنی مقطع کودک در کارگاهی با رویکرد شعر و بازی، نماز را آموزش می‌بیند.

نجم الهدی ادامه داد: این دوره همچنین با رویکرد حفظ قرآن با بازی، شیوه‌های حفظ جز ۳۰ به کودکان به معلمان و مربیان آموزش داده می‌شود.

رئیس گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: طرح «شهر نماز» با شعار محوری «نماز آسان، نماز شیرین» و بر پایه‌ی ۱۲ خلاقیت آموزشی و هنری طراحی شده است و تلاش دارد تا کودکان، نماز را از طریق بازی، نمایش، شعر، داستان، نقاشی، کاردستی، موسیقی و تعامل مادر و کودک تجربه کنند.

در سال جاری، ده استان کشور شامل کرمان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، خراسان جنوبی، اصفهان، یزد و کرمانشاه به‌عنوان مجریان اصلی طرح انتخاب شده‌اند. در هر استان، حداقل سه شهر اجرای برنامه را برعهده دارند و کودکان پایه دوم ابتدایی طی چهار ماه، گام‌به‌گام با آموزش‌های ساده و خلاق نماز آشنا می‌شوند.

طرح ملی «شهر نماز من، شهر نماز» اکنون به عنوان یکی از برنامه‌های موفق فرهنگی کشور در مسیر احیای سنت نماز آسان و شیرین برای نسل آینده شناخته می‌شود و با حمایت دو دستگاه فرهنگی بزرگ کشور، الگوی جدیدی از آموزش دینی خلاق در مدارس ابتدایی ارائه می‌دهد.