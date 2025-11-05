به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته سیزدهم

پنجشنبه ۶ آذر

آریو اسلامشهر- سایپا تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

پالایش نفت بندرعباس- نود ارومیه ساعت ۱۶- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

جمعه ۷ آذر

شهرداری نوشهر - صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس

فرد البرز - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

مس سونگون - داماشیان گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

پارس جنوبی جم- مس کرمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم

شنبه ۸ آذر

هوادار تهران - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

نفت و گاز گچساران- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

هفته چهاردهم:

شنبه ۱۵ آذر

داماشیان گیلان- هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

مس کرمان- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان

بعثت کرمانشاه - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه

نود ارومیه- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

نیروی زمینی تهران- مس شهر بابک- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران

نساجی مازندران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر

سایپا تهران- فرد البرز - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران

شناورسازی پی پشت قشم - مس سونگون- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

صنعت نفت آبادان – پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

هفته پانزدهم

جمعه ۲۱ آذر

فرد البرز - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

مس شهر بابک- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک

هوادار تهران-- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

صنعت نفت آبادان -نود ارومیه- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان

پارس جنوبی جم-نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم

شنبه ۲۲ آذر

شهرداری نوشهر - سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس

مس سونگون- نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

آریو اسلامشهر- داماشیان گیلان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر

پالایش نفت بندرعباس- مس کرمان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس