برنامه مسابقات هفتههای سیزدهم تا پانزدهم لیگ یک باشگاههای فوتبال کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته سیزدهم
پنجشنبه ۶ آذر
آریو اسلامشهر- سایپا تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
پالایش نفت بندرعباس- نود ارومیه ساعت ۱۶- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
جمعه ۷ آذر
شهرداری نوشهر - صنعت نفت آبادان - ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس
فرد البرز - نیروی زمینی تهران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
مس سونگون - داماشیان گیلان- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
مس شهر بابک - نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
پارس جنوبی جم- مس کرمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم
شنبه ۸ آذر
هوادار تهران - بعثت کرمانشاه - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
نفت و گاز گچساران- شناورسازی پی پشت قشم - ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران
هفته چهاردهم:
شنبه ۱۵ آذر
داماشیان گیلان- هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
مس کرمان- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه شهید باهنر کرمان
بعثت کرمانشاه - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه آزادی کرمانشاه
نود ارومیه- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
نیروی زمینی تهران- مس شهر بابک- ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی تهران
نساجی مازندران- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر
سایپا تهران- فرد البرز - ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه پاس قوامین تهران
شناورسازی پی پشت قشم - مس سونگون- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
صنعت نفت آبادان – پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
هفته پانزدهم
جمعه ۲۱ آذر
فرد البرز - بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
مس شهر بابک- شناورسازی پی پشت قشم- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردارسلیمانی شهربابک
هوادار تهران-- نساجی مازندران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
صنعت نفت آبادان -نود ارومیه- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی آبادان
پارس جنوبی جم-نیروی زمینی تهران- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی جم
شنبه ۲۲ آذر
شهرداری نوشهر - سایپا تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس
مس سونگون- نفت و گاز گچساران - ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
آریو اسلامشهر- داماشیان گیلان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا اسلامشهر
پالایش نفت بندرعباس- مس کرمان- ساعت ۱۶:۱۵- ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس