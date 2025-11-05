پخش زنده
در هفتماهه نخست امسال، حجم تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه به بیش از ۶۴ میلیون تُن رسید که ارزش آن حدود ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است؛ آماری که بیانگر ثبات مبادلات و تداوم نقش کشورهای همسایه در تجارت خارجی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کشورهای همسایه همواره به دلیل مزیتهای جغرافیایی، فرهنگی و لجستیکی از مهمترین مقاصد صادراتی ایران به شمار میآیند. کاهش هزینه حملونقل، تسهیل تبادلات، پیوندهای تاریخی و نیازهای اقتصادی متقابل، جایگاه این کشورها را در راهبرد تجاری ایران تثبیت کرده است.
بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال تا پایان مهرماه، ۶۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تُن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار میان ایران و ۱۵ کشور همسایه مبادله شده است. این میزان، از نظر ارزشی تقریباً معادل دوره مشابه سال گذشته بوده و نشاندهنده حفظ سهم ایران در بازارهای منطقهای است.
در کنار مبادلات با همسایگان، تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز رشد قابل توجهی داشته است؛ بهگونهای که طی هفتماهه نخست امسال، ۴.۹ میلیون تُن کالا به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار میان ایران و اعضای این اتحادیه تبادل شده است.
کارشناسان معتقدند عضویت ایران در موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا که از اردیبهشت امسال اجرایی شده، زمینهساز توسعه مبادلات و تنوعبخشی به بازارهای صادراتی کشور خواهد بود.