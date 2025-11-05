پخش زنده
پوستر «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» و آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شامگاه سهشنبه ۱۳ آبانماه، نشست هماندیشی دبیرکل نهاد با اساتید علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاههای تهران، در هتل نور حیات برگزار شد؛ در حاشیه این نشست با حضور دبیرکل و مدیران ارشد نهاد، توسط محمد زرهساز و سعید رضایی شریفآبادی؛ اساتید علم اطلاعات و دانششناسی، از پوستر «همخوان؛ نشان کتابخانه عمومی ایران» و آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» رونمایی شد.
نشان «همخوان» بهعنوان نشان ملی کتابخانه عمومی ایران، ویژه افرادی است که در گسترش فرهنگ خواندن و معرفی ظرفیتهای کتابخانههای عمومی در سراسر کشور نقش مؤثر ایفا کردهاند. این نشان نمادی از پاسداشت تلاشهایی است که چراغ خواندن را روشن نگه میدارند و کتابخانه را به زندگی مردم نزدیکتر میکنند.
این نشان بهعنوان بخشی از مسیر تحول در نهاد کتابخانههای عمومی کشور، با رویکرد کاربرمحوری، عدالت فرهنگی و اثر اجتماعی طراحی شده است و میکوشد جایگاه تازهای برای کتابخانه در زندگی مردم تعریف کند؛ کتابخانهای که نهتنها محل امانت کتاب، بلکه بستر یادگیری، گفتوگو و همخوانی است.