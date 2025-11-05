یک سری جهیزیه به ارزش ۶۳۰ میلیون ریال توسط خیری به خانواده‌ ای کم برخوردار در شهرستان بوانات اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرپرست جمعیت هلال احمر بوانات گفت: در راستای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، یک خیر نیک‌اندیش اقدام به اهدای یک سری جهیزیه به ارزش ۶۳۰ میلیون ریال به خانواده‌‌ای نیازمند در این شهرستان نمود.

سجاد رضایی‌زاده افزود : با تداوم چنین فعالیت‌های خیرخواهانه ای، شاهد گسترش فرهنگ نیکوکاری و یاری‌رسانی به خانواده‌های نیازمند در سطح شهرستان بوانات بیشتر خواهیم بود.