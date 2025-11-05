پخش زنده
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: بنا داریم با توسعه فناوریهای داخلی و کشت جایگزین، وابستگی به واردات نهادههای دامی را کاهش دهیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گلمحمدی با اشاره به نیاز کشور به واردات بخش بزرگی از نهادههای دامی تصریح کرد: با بهکارگیری فناوریها و روشهای نوین میتوان از اقلام جایگزین برای تولید خوراک دام و طیور استفاده کرد و سازمان تات بنا دارد با انتقال یافتههای علمی و فناوریهای نوین به عرصههای تولید، ضمن افزایش بهره وری، وابستگی به واردات نهادهها را کاهش دهد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر اینکه با انتقال دانش به مزرعه و عرصه تولید، کیفیت و پایداری تولیدات نیز ارتقاء مییابد، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شرکت فناور و دانشبنیان در حوزه کشاورزی با سازمان همکاری دارند و زمینهساز تحول در فناوریهای تولید و فرآوری محصولات هستند.
گلمحمدی تصریح کرد: نیاز است دانش و فناوریهای نوین وارد صنعت دام و طیور شود و هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنویی مورد استفاده قرار گیرد.