به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ مهدی حصاری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و با اشراف اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون ایسوزو حامل ۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق شدند.

وی افزود: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.