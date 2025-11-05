به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسکرزاده در نشست شورای مسکن که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بانک‌ها برگزار شد، گفت: در این نشست عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و همچنین روند اجرای پروژه‌ها در شهر مهریز بررسی شد.

وی افزود: خوشبختانه بخشی از مشکلات مربوط به پرداخت تسهیلات از سوی بانک صادرات حل شده و مقرر شد فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

فرماندار مهریز ادامه داد: در حوزه زیرساختی نیز اقدامات خوبی در زمینه آماده‌سازی زمین، احداث مخزن آب و تأمین خدمات زیربنایی پروژه‌ها انجام شده و برخی از موضوعات نیازمند پیگیری در سطح استان است.

عسکرزاده با اشاره به اهمیت استفاده از مصالح استاندارد در ساخت‌وساز‌ها گفت: موضوع کیفیت مصالح و روش‌های ساخت در شورای مسکن استان نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری‌های مستمر، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان مهریز با سرعت و کیفیت بیشتری ادامه یابد.