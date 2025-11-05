رئیس سازمان دامپزشکی گفت: با گشایش‌های ارزی، روند تامین نهاده‌های دامی رو به بهبود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در گذشته محدودیت‌های ارزی، تامین نهاده‌های دامی را با مشکل مواجه کرده بود، افزود: در یک هفته اخیر این محدودیت‌ها تا حد زیادی رفع شده و روند تامین نهاده‌های دامی تسهیل شده است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه که پنجم آبان ۱۴۰۴ برگزار شد، با هشدار نسبت به کمبود نهاده‌های دامی در کشور گفت: دامداران در تأمین خوراک دام با مضیقه جدی مواجه‌اند و ادامه این وضع می‌تواند در آینده مشکلات قابل‌توجهی را برای امنیت غذایی مردم به‌وجود آورد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ورود فوری سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، خواستار بررسی دقیق منشأ اختلال در زنجیره نهاده‌های دامی شد.

پس از ورود رئیس قوه قضائیه، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش افزود: با پیگیری‌های جدی و همکاری دستگاه‌های مختلف و همچنین با دستور ویژه رئیس‌جمهور و پیگیری معاون اول، تأمین ارز به‌صورت عملی آغاز شده است.

بر همین اساس علیرضا رفیعی‌پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: در هفته‌های گذشته به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، با کمبود نهاده مواجه بودیم، اما اکنون این مشکل تا حد زیادی برطرف شده و روند تأمین نهاده‌ها رو به بهبود است.