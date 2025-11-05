پخش زنده
در جلسه فرعی پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، مشکلات شش واحد تولیدی راکد شهرکهای صنعتی سراسر استان بررسی و دستورات لازم جهت احیای این واحدها صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این جلسه که با مدیریت عیسی پورسلیمی معاون قضایی دادگستری خوزستان و حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای مربوطه برگزار شد، به هشت موضوع از جمله صدورر سند جاده دسترسی به شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز به نام شهرکهای صنعتی استان، احیای پنج واحد تولیدی راکد و بررسی ورشکستگی شرکت بذر باران خوزستان رسیدگی شد.
پورسلیمی با تاکید بر «سرمایهگذاری برای تولید»، به عنوان شعار سال، گفت: مقرر شده است که هر هفته درخواست تعدادی از این شرکتها در ستاد مطرح تا برای تعیین تکلیف این مجموعهها از طریق تامین اعتبار لازم جهت رفع مشکلات و احیای آنها، چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: در این جلسه ا بانک توسعه تعاون دعوت شد تا با همکاری لازم با شرکتهای تعطیل و نیمه تعطیل مذکور و کمک به تامین اعتبار لازم، زمینه احیا و راهاندازی مجدد شرکتها را فراهم کند.
پورسلیمی گفت: شرکت آویژه پروتئین جنوب در بهبهان، شرکت تعاونی پایا عمران پلیمر نگار در رامهرمز، سرکت تولیدی نایلون و نایلکس مالک کشاورز در امیدیه، شرکت کشت و صنعت آرکان چوب اندیمشک، شرکت تحفه نصف جهان ایذه و شرکت فرداد پلاست مهرگان اهواز، که همگی در شهرکهای صنعتی استان قرار دارند، در صورت احیا و راهاندازی مجدد، ضمن افزایش تولید، زمینه ایجاد اشتغال را نیز فراهم میکنند که نقش قابل توجهی در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز به سه موضوع جلوگیری از تعطیلی کارخانه قند و کله شکسته باوان، مشکلات شرکت سیمان تیر و تسهیل در راهاندازی طرح گردشگری بلوط در ایذه رسیدگی شد.