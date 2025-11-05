بزرگداشت روز کارشناس و تحلیف کارشناسان جدید دادگستری گلستان در گرگان
مراسم بزرگداشت روز کارشناس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در مراسم بزرگداشت روز کارشناس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان گلستان گفت: کارشناسان بازوی علمی قاضی در امر تشخیص و صدور رای درست هستند به همین مناسبت مراسم تحلیف کارشناسان جدید این کانون برگزار شد. .
کامران کبیری بالاجاده رئیس هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت : به مناسبت اول آبان روز تصویب قانون کانون کارشناسان دادگستری و گرامیداشت روز کارشناسان برگزار شد.