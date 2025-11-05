برگزاری انتخابات سراسری شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان در قزوین
انتخابات سراسری شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان با حضور ۷۰ سازمان مردمنهاد در استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، این انتخابات سومین دورهای است که در آن سازمانهای مردمنهاد به انتخاب دبیران شبکههای تخصصی خود میپردازند.
امیر اسلامی صدر، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: شبکههای تخصصی در ۱۵ محور از جمله آسیبهای اجتماعی، ازدواج، جوانی جمعیت، اشتغال و کارآفرینی روستایی، و گردشگری فعالیت دارند و هر شبکه شامل حداقل ۸ تا ۹ سازمان مردمنهاد است که بهصورت تخصصی به بررسی مسائل مرتبط با جوانان میپردازند.
وی افزود: معاونت امور جوانان از این شبکهها در حوزههای تخصصی حمایت خواهد کرد تا بتوانند در مسیر حل معضلات جوانان نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
اسلامی صدر گفت: این انتخابات با هدف تقویت همکاریها و بهرهگیری از تجربیات سازمانهای مردمنهاد در راستای ارتقای وضعیت جوانان کشور برگزار شده است.