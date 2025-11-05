به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، این انتخابات سومین دوره‌ای است که در آن سازمان‌های مردم‌نهاد به انتخاب دبیران شبکه‌های تخصصی خود می‌پردازند.

امیر اسلامی صدر، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: شبکه‌های تخصصی در ۱۵ محور از جمله آسیب‌های اجتماعی، ازدواج، جوانی جمعیت، اشتغال و کارآفرینی روستایی، و گردشگری فعالیت دارند و هر شبکه شامل حداقل ۸ تا ۹ سازمان مردم‌نهاد است که به‌صورت تخصصی به بررسی مسائل مرتبط با جوانان می‌پردازند.

وی افزود: معاونت امور جوانان از این شبکه‌ها در حوزه‌های تخصصی حمایت خواهد کرد تا بتوانند در مسیر حل معضلات جوانان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

اسلامی صدر گفت: این انتخابات با هدف تقویت همکاری‌ها و بهره‌گیری از تجربیات سازمان‌های مردم‌نهاد در راستای ارتقای وضعیت جوانان کشور برگزار شده است.