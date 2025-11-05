پخش زنده
دانشگاه امیر کبیر در زمینههای مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی و مهندسی شیمی با دانشگاه مستقبل بابل همکاری علمی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در ا این دیدار، هیأت عراقی با مسئولان و اعضای هیأت علمی دانشکدههای هدف گذاری شده برای همکاری علمی بین المللی شامل دانشکدههای مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی پزشکی تبادل نظر داشتند. در این نشست، طرفین به معرفی امکانات، توانمندیها و زمینههای تخصصی دو دانشگاه پرداختند و راههای توسعه همکاریهای علمی را مورد بررسی قرار دادند.
برگزاری دورههای کاربردی کوتاهمدت، اجرای پروژههای پژوهشی مشترک، و تبادل استاد و دانشجو از جمله محورهای اصلی گفتوگو بود.
همچنین در جلسات مشترک تاکید ویژه معاونت امور بین الملل دانشکاه بر گسترش همکاری در زمینههای آموزشی، پژوهشی و فناوری با اهمیت به نقاط قوت دانشگاه مسقبل و در زمینههای توسعه همکاریهای پژوهشی مورد نظر بود.
در این نشست، دکتر عباس سروش رئیس دانشگاه بر اهمیت آموزش به عنوان پایه اصلی توسعه علمی و صنعتی تأکید کرد و از گسترش روابط علمی و آموزشی میان دو دانشگاه استقبال نمود.
این بازدید که در فضایی صمیمی و سازنده برگزار شد؛ دو طرف بر تداوم ارتباطات و برنامهریزی برای اجرای پروژههای مشترک تأکید کردند.