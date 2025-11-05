بازیکنان والیبال کشورمان صبح امروز و در آستانه دیدار با تیم هند در مرحله دوم قهرمانی آسیا زیر ۱۶ سال دختر آسیا، تمرین توپی خود را در سالن اصلی مسابقات برگزار کردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پنجمین روز رقابت‌های والیبال قهرمانی دختران کمتر از ۱۶ سال آسیا، تیم ایران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز (چهارشنبه ۱۴ آبان) به مصاف هند می‌رود.

بر این اساس صبح امروز تمرین توپی ملی‌پوشان از ساعت ۱۰ تا ۱۱ به وقت محلی در سالن اصلی مسابقات برگزار شد. در ابتدای تمرین، سرمربی تیم ملی درگذشت صابر کاظمی را به خانواده او و جامعه والیبال تسلیت گفت و آرامش و شادی روح این بازیکن را آرزو کرد.

فاطمه شعبان خمسه افزود: هرچه بود، گذشت. از امروز در مسیر و مرحله‌ای تازه هستیم. نباید بگذاریم فاصله‌مان با جمع هشت تیم برتر بیشتر شود. باید برای جایگاه فعلی خودمان تلاش کنیم. امروز باید تمام تلاشتان را در بازی با هند انجام دهید. عصر نیز نشست تجزیه و تحلیل بازی هند را خواهیم داشت.

در ادامه تمرین با حرکات کششی و استقامتی آغاز شد و سپس بازیکنان وارد تمرینات توپی شدند. در پایان تمرین نیز سرمربی نکات فنی لازم را به بازیکنان یادآوری کرد.

نیایش غیبی سماریان (کاپیتان)، آیناز بن‌بوگری، زهرا جعفری، سما اسکندری، دیانا افزونی، عسل ولی‌پور، فاطمه همایون، ستایش نصر اصفهانی، مبینا غفرانی، نیایش علیدادی، ترانه جامچی و هستی صفاریان بازیکنان تیم والیبال زیر ۱۶ سال دختر ایران هستند.