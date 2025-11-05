در برنامه امروز «هنرستان»، دکتر محمدمهدی احمدی، معاون وزیر فرهنگ و سرپرست معاونت هنری، از برنامه‌ریزی برای برگزاری جشن ملی نشاط فرهنگی، هنری و ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این جشن که با همکاری چند وزارتخانه و مراکز غیردولتی طراحی شده، همزمان با آستانه دهه فاطمیه آغاز شد و در روز‌های آینده با تجلیل از برگزیدگان ورزشی، هنری و علمی در حضور رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد.

در برنامه «هنرستان» با حضور دکتر محمدمهدی احمدی، معاون وزیر فرهنگ و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای ایجاد یک فضای شادی و مشارکت عمومی در کشور ارائه شد.

دکتر احمدی ضمن اشاره به پیروزی ورزشکاران کشور و موفقیت‌های علمی در المپیادها، گفت: این موفقیت‌ها موجب ایجاد یک نشاط عمومی در مردم شد و هیئت دولت به ابتکار رئیس‌جمهور تصمیم گرفت با مشارکت چند وزارتخانه و مراکز غیردولتی، این جشن و نشاط را استمرار بخشیده و برنامه‌ریزی فرهنگی و هنری گسترده‌ای انجام دهد.

وی توضیح داد که وزارت ورزش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری و صدا و سیما به‌عنوان عناصر اصلی برگزاری جشن ملی معرفی شدند و در جلسات متعددی با نمایندگان این نهاد‌ها شیوه‌ها و برنامه‌های اجرایی جشن طراحی شد.

دکتر احمدی افزود: به دلیل همزمانی با آستانه دهه فاطمیه، جشن به دو بخش تقسیم شد؛ پیش‌درآمد جشن که از ابتدای آبان آغاز و تا روز‌های منتهی به دهه فاطمه ادامه داشت، و جشن اصلی که احتمالا از ۷ آذر با سخنرانی رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

وی همچنین به برنامه‌های متنوع بخش پیش‌درآمد جشن اشاره کرد و گفت: در این بخش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش خیابانی، موسیقی، نمایشگاه کاریکاتور و نقاشی برگزار کرد، وزارت ورزش فعالیت‌های مرتبط خود را در ورزشگاه‌ها ارائه داد و وزارت علوم نیز برنامه‌های دانشجویی خود را اجرا کردو این اقدامات در قالب گزارش‌های مکتوب به ریاست جمهوری ارائه شده است.

دکتر احمدی درباره جشن اصلی افزود: در جشن اصلی، از برگزیدگان ورزشی، فرهنگی، هنری و علمی در حضور رئیس‌جمهور تجلیل خواهد شد و این جشن در سطح ملی و حتی در استان‌ها توسط ادارات کل وزارتخانه‌ها ادامه خواهد یافت تا مشارکت مردمی و نشاط اجتماعی به حداکثر برسد.

برنامه‌ها شامل موسیقی، تئاتر، نمایشگاه عکس، ورزش‌های قهرمانی و باستانی و فعالیت‌های دانشجویی خواهد بود و شهرداری نیز با تزئین شهر و اجرای برنامه‌های فرهنگی همراهی خواهد کرد.

وی در پایان تأکید کرد: هدف این جشن ایجاد فضایی شاد، پرانرژی و نشاط‌آور در جامعه است و امیدواریم همزمان با نوروز و جشن‌های دینی نیز، برنامه‌ها به بهترین شکل ممکن برگزار شود.