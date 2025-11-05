پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش زنجان از آغاز اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ذبیح الله تاراسی در جلسه هماهنگی اجرای طرح توزیع شیر رایگان در مدارس استان، افزود: این طرح با هدف ارتقای سلامت جسمی و تغذیهای دانشآموزان و در راستای تحقق عدالت تغذیهای در نظام آموزشی کشور به اجرا درآمده است.
وی در تشریح این طرح، گفت: توزیع شیر در مدارس بر اساس ماده ۷۱ قانون برنامه هشتم توسعه، سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی و دستور رییس جمهور آغاز شده و هدف آن پیشگیری از سوءتغذیه، ترویج فرهنگ مصرف شیر و تأمین میان وعدهای سالم برای دانشآموزان است.
تاراسی ادامه داد: این طرح در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۴، بیش از ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ دانشآموز و معلم را در مدارس ابتدایی دولتی استان زنجان تحت پوشش قرار داده است.
وی گفت: بر اساس تصمیم کمیته اجرایی شیر رایگان مدارس استان، قرارداد تأمین شیر با شرکت پگاه منعقد شده و شیر استریل با چربی ۲.۵ درصد و ماندگاری ۶ ماهه در اختیار مدارس قرار میگیرد.
تاراسی ادامه داد: این نوع شیر نیازی به نگهداری در یخچال ندارد و تنها کافی است در محیطی خشک، خنک و دور از یخزدگی نگهداری شود؛ این ویژگی، توزیع و نگهداری آن را در مدارس تسهیل میکند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به برنامهریزی دقیق برای اجرای این طرح، افزود: برنامهریزی لازم برای توزیع دو وعده شیر در هفته انجام و در مجموع، ۵۰ نوبت توزیع در طول سال تحصیلی پیشبینی شده است و در صورت تأمین اعتبارات لازم، این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
تاراسی با تأکید بر اهمیت سلامت جسمی دانشآموزان به عنوان پیشنیاز شکوفایی علمی و تربیتی آنان، اضافه کرد: تغذیه سالم و مناسب از اولویتهای آموزش و پرورش استان است و اجرای طرحهایی از این دست، گامی مؤثر در جهت تربیت نسلی سالم، با نشاط و پویا به شمار میرود.
وی از همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای همکار در اجرای این طرح قدردانی کرد و افزود: سلامت دانشآموزان، سرمایه اصلی نظام تعلیم و تربیت است و آموزشوپرورش استان زنجان با برنامهریزی منسجم، تلاش میکند تا این مهم در تمامی ابعاد آموزشی و پرورشی مورد توجه جدی قرار گیرد.