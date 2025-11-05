به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، ارسلان شکری در نشست منطقه‌ای هماهنگی و آمادگی راهداری زمستانی استان‌های شمال‌غرب کشور گفت: انبار‌های شن و نمک و آشیانه‌های ماشین‌آلات برف‌روب نیز در راهدارخانه‌های مرکزی مهاباد و اشنویه احداث شده‌اند تا پشتیبانی عملیات زمستانی با قدرت بیشتری انجام گیرد.

وی در ادامه یکی از اقدامات شاخص استان را راه‌اندازی اولین مرکز اورهال و بازسازی ماشین‌آلات راهداری شمال‌غرب کشور عنوان کرد و افزود: تاکنون ۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین در این مرکز بازسازی و تجهیز شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان با بیان اینکه برای اجرای طرح راهداری زمستانی کاملا آماده هستند گفت: با بهره‌گیری از ۶۷ راهدارخانه فعال و ۳۵۸ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین، هیچ مسیری در زمستان پیش‌رو بدون خدمت نخواهد ماند.

شکری اظهار داشت: ۳۶ مجتمع خدماتی و رفاهی در محور‌های ارتباطی استان آماده ارائه خدمات و اسکان موقت مسافران در زمان بارندگی و درراه‌ماندگی هستند.

وی همچنین با اشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی از نظر وجود پایانه‌های مرزی، گفت: تمامی شرکت‌های خدماتی مستقر در پایانه‌های مرزی استان موظف به برف‌روبی محوطه و محور‌های ورودی هستند تا روند تردد و تجارت حتی در سخت‌ترین شرایط زمستانی متوقف نشود.