رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با تأکید بر جایگاه استان قزوین به عنوان منطقه‌ای اندیشه‌محور، خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های توسعه صنایع در آن شد.

استانداردسازی، مسیر توسعه صادرات و رونق تولید را هموار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد کشوردر مراسم تجلیل از واحد‌های تولیدی و مدیران کنترل کیفیت نمونه در قزوین با اشاره به نقش استانداردسازی در ارتقای بهره‌وری و توسعه صادرات، گفت: استانداردسازی در استان قزوین می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و افزایش کیفیت محصولات باشد؛ کیفیت، حق مردم است و ما در سازمان ملی استاندارد برای تحقق این حق تلاش می‌کنیم.

انصاری با بیان اینکه تحول فناوری و هوشمندسازی فرآیند‌های تولید، نیاز به به‌روزرسانی استاندارد‌های جهانی را دوچندان کرده، افزود: این رویکرد گامی مؤثر در راستای رونق تولید است و صنایع چاره‌ای جز هماهنگی با الزامات بین‌المللی ندارند.

وی بر ضرورت همراهی سازمان با صنایع تأکید کرد و گفت: در کنار تسهیل‌گری، باید آگاه‌سازی صاحبان تولید در زمینه استاندارد‌های جهانی را نیز در دستور کار قرار دهیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به تأثیر استانداردسازی در تولید ناخالص ملی، اظهار داشت: استاندارد‌ها تا ۵ درصد در رشد تولید ناخالص ملی نقش دارند و تسهیل تجارت و صادرات، از رویکرد‌های آینده‌نگر این سازمان است.

انصاری از تشکیل شورای ملی با عنوان «حکمرانی کیفیت» به عنوان رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در سطح ملی خبر داد و خواستار تلاش همه‌جانبه برای تحقق این هدف شد.