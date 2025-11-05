پخش زنده
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و سفیر کره جنوبی در ایران دیدار و راههای همکاری دوطرفه را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدابراهیم زارعی در دیدار با جونپیو کیم سفیر کره جنوبی در ایران که در محل پژوهشگاه انجام شد، به معرفی ساختار پژوهشگاه در قالب ۵ پژوهشکده، ۳ گروه پژوهشی و ۲ پایگاه پژوهشی پرداخت.
جونپیو کیم سفیر کره جنوبی در ایران نیز اقدامات صورت گرفته توسط پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری، به منظور حفظ میراثفرهنگی را قابل تقدیر خواند.
او همچنین تبادل فرهنگ و ارتقای همکاری بیشتر بین دو کشور را مهم خواند و ابراز امیدواریکرد؛ امکان ایجاد ارتباطات موثر و بحث و تبادل نظر فراهم شود.