رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و سفیر کره جنوبی در ایران دیدار و راه‌های همکاری دوطرفه را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدابراهیم زارعی در دیدار با جون‌پیو کیم سفیر کره جنوبی در ایران که در محل پژوهشگاه انجام شد، به معرفی ساختار پژوهشگاه در قالب ۵ پژوهشکده، ۳ گروه پژوهشی و ۲ پایگاه پژوهشی پرداخت.

جون‌پیو کیم سفیر کره جنوبی در ایران نیز اقدامات صورت گرفته توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، به منظور حفظ میراث‌فرهنگی را قابل تقدیر خواند.

او همچنین تبادل فرهنگ و ارتقای همکاری بیشتر بین دو کشور را مهم خواند و ابراز امیدواری‌کرد؛ امکان ایجاد ارتباطات موثر و بحث و تبادل نظر فراهم شود.