به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مازندران استانی با ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی غنی، امسال نیز میزبان صدها دانشجوی جدیدالورود در رشته‌های مختلف علوم پزشکی است؛ دانشجویانی که قرار است در آینده‌ای نه‌چندان دور، به عنوان پزشک، پرستار، داروساز، پژوهشگر و نیروی متخصص، در مسیر ارتقای سلامت جامعه و اعتلای نظام بهداشت و درمان کشور ایفای نقش کنند.

در همین رابطه همزمان با هفته مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران در یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های فرهنگی خود، میزبان بیش از یک‌هزار و دویست دانشجوی جدیدالورود بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در حاشیه مراسم جشن ویژه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی جاری این دانشگاه، گفت: این جشن، حاصل تلاش خودِ دانشجویان است و اغلب برنامه‌های دانشگاه با محوریت آنان و با نظارت و راهنمایی معاونت فرهنگی و دانشجویی و معاونان آموزشی و پژوهشی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این دانشگاه در شمار دانشگاه‌های تیپ یک و پیشرو کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: سطح علمی و آموزشی دانشگاه به گونه‌ای است که جمع قابل توجهی از اساتید آن در میان دانشمندان یک درصد و دو درصد پراستناد جهان در پایگاه اسکوپوس حضور دارند. افتخاری که همه ساله در رده‌بندی‌های ملی و بین‌المللی نیز منعکس می‌شود. حضور ۱۲۰۰ دانشجوی جدیدالورود نشان‌دهنده پویایی این مجموعه علمی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: از دل این دانشگاه تاکنون دانش‌آموختگان برتر بسیاری در المپیاد‌های علمی، بنیاد ملی نخبگان و آزمون‌های فینال کشوری معرفی شده‌اند و امروز چراغ دانش و خدمت را در سراسر کشور روشن نگه داشته‌اند. افزون بر این، برخی از استادان و پژوهشگران دانشگاه از نخبگان مطرح جهانی هستند.