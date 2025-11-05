به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سایپا، در این طرح فروش خودرو‌های اطلس، ساینا و کوییک ویژه متقاضیان عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه می‌شود.

بر این اساس؛ متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۸ آبان‌ماه با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com ثبت نام کنند.

در این طرح فروش، خودرو اطلس G مجهز به سامانه SBR در قالب سه طرح عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده با موعد تحویل تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ عرضه می‌شود.

همچنین، خودرو ساینا GX-L دوگانه‌سوز با سیستم SBR با موعد تحویل مرداد و شهریور سال آینده ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت طرح جوانی جمعیت) عرضه می‌شود.

براساس اعلام سایپا؛ خودرو کوییک GX-L مجهز به ترمز ESC و سیستم SBR نیز ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت طرح جوانی جمعیت) با موعد تحویل تیر و مرداد ۱۴۰۵ عرضه خواهد شد.

برای اطلاع از جزئیات طرح فروش سایپا و مطالعه بخشنامه کلیک کنید.