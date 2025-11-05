پخش زنده
مدیر کل بنیاد مسکن استان همدان گفت: عملیات ساخت ۱۴۰ واحد مسکن روستایی بنیاد مسکن در روستای شورین آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عملیات ساخت ۱۴۰ واحد مسکن روستایی بنیاد مسکن در روستای شورین همزمان با سفر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن کشور و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن آغاز شد.
مسعود رضایی افزود: این واحدها در زمینی به مساحت ۷ هزار و ۴۰۵ متر مربع و با ۹ هزار و ۸۰۰ متر مربع زیربنا در دست ساخت است که شامل صد و چهل واحد در دو طبقه ساخته میشود.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان همدان هم گفت: به ۱۸ خانوار که در قالب طرح جوانی جمعیت در روستای شورین ثبت نام کرده بودند ودر قالب خانوارهای ۳ فرزندی و چهار فرزندی قطعات زمین ۲۰۰ متری واگذار میشود.
داوود سوری افزود: امروز برگه واگذاری زمین خانوارهای روستای شورین در قالب طرح جوانی جمعیت تحویل خانوادهها شد.
وی ادامه داد: افتتاح ۱۳ هزارو ششصد و پنجاهمین واحد مسکن روستایی مقاوم سازی و بهسازی شده را در روستای شورین به بهره برداری میرسد.
سوری ادامه داد: در شهرستان همدان هجده هزار و پونصد واحد مسکن روستایی در صد و دو روستایی دارای سکنه را بازسازی پ مقاوم سازی میکنیم.