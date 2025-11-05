به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعلیرضا قریشی بیان کرد: این پیکار‌ها از روز دهم آبان ماه به میزبانی بابلسر آغاز و در حال برگزاری است که در دسته ۸۸ کیلوگرم احسان عسکرآبادی ملی پوش خوزستانی کشورمان یک نشان نقره و ۲ برنز کسب کرد.

وی با اشاره به حضور هشت تیم در این مسابقات افزود: عسکرآبادی در حرکت یکضرب با مهار وزنه ۱۵۱ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت همچنین در حرکت دوضرب و مجموع با احتساب ۱۹۱ و ۳۴۲ کیلوگرم، ۲ نشان برنز تصاحب کرد.

رییس هیات وزنه برداری خوزستان گفت: این ورزشکار جوان و آینده دار استان، توانست عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارد و سه مدال ارزشمند این دسته را از آن خود کند.

وی استعدادیابی و توجه به سنین پایه را از مهمترین اولویت هیات وزنه‌برداری استان برشمرد و افزود: در طول سال، تلاش می‌کنیم با برگزاری مسابقات مختلف در رده‌های پایه، علاقه‌مندان به این رشته در استان را جذب و وارد چرخه مسابقات کنیم.

قریشی عنوان کرد: وزنه‌برداری استان یکی از قطب‌های این رشته در کشور به شمار می‌رود و همواره در مسابقات مختلف داخلی و بین المللی شاهد درخشش وزنه‌برداران استان هستیم.

وی افزود: برگزاری رویداد‌های مختلف ورزشی، کلاس‌های آموزشی و توجه به بخش بانوان از دیگر برنامه‌های مهم هیات در سال جاری است و در این راستا اقدامات بسیار موثری انجام داده‌ایم.