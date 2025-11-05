افتتاح شانزدهمین دوره نمایشگاه کوچههای بنی هاشم در ارومیه
شانزدهمین دوره نمایشگاه کوچههای بنی هاشم در بیش از ۱۵ بخش از ۱۳ آبان تا ۷ آذرماه ۱۴۰۴ در محل خیابان امام خمینی ره ارومیه برگزار میشود که شب گذشته با حضور مسئولان استانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این نمایشگاه در ۱۵ بخش به بیان وقایع صدر اسلام از جمله واقعه غدیر، مباهله، لیله المبیت و حدیث کسا میپردازند و به صورت نمادین مکانهای از جمله قبرستان بقیع، خانه حضرت زهرا (س)، خانه عمار، کوچههای بنی هاشم، خانه کعبه به نمایش گذاشته شده است.
در این نمایشگاه بخشهای مختلفی از جمله نمایشگاه محصولات فرهنگی و مذهبی، میزگردهای مباحثه عفاف و حجاب و فرزند آوری و جوانی جمعیت و همچنین مظلومیت مردم غزه و لبنان و دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار میشود.
شانزدهمین دوره نمایشگاه کوچههای بنی هاشم ارومیه تا ۷ آذرماه همه روزه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۳:۳۰ دقیقه ظهر و ۱۵ ظهر تا ۲۱ شب آماده بازدید علاقه مندان میباشد.