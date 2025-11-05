پخش زنده
امروز: -
نخستین گروه از کاروان راهیان نور دانش آموزی شهرستان اسفراین که شامل ۲۲۰ نفر از دختران مقطع متوسطه به جنوب کشور اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امام جمعه شهرستان اسفراین در حاشیه مراسم بدرقه دانش آموزان گفت: کاروانهای راهیان نور فرصت مناسب و مغتنمی برای تعمیق باورهای انقلاب و ارزشهای شهدا در بین نسلهای جوان بوده و این امر به تقویت روحیه ایثار و استکبارستیزی آنها کمک میکند.
سرهنگ سعید وطن دوست فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گفت: دانشآموزان اعزام شده ازیادمانهای عملیاتهای کربلای ۴ و ۵ در شلمچه، یادمان اروندکه یادآور رشادت رزمندگان در عملیاتهای مختلف، یادمان در دهلاویه، هویزه و دیگر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.
احمد حسن زاده مدیر آموزش و پرورش گفت: اولین کاروان دانش آموزی دختر به استعداد ۲۲۰ نفر با ۵ دستگاه اتوبوس امروز با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اعزام خواهند شد که در مرحله بعد دانش آموزان پسر نیز راهی دیار نور میشوند و با برنامه ریزی که صورت گرفته است تا دانش آموزان سفر پرباری تجربه کنند.