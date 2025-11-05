به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،دکتر حبیبی، استاندار کرمانشاه با همراهی دکتر نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی از بزرگترین پروژه بیمارستانی کشور، بیمارستان ۵۵۰ تخت‌خوابی کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید دکتر حبیبی با بیان اینکه این پروژه جایگزین دو بیمارستان قدیمی استان خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه حوزه درمان جزو اولویت‌های اصلی ماست، این پروژه نیز جزو پروژه‌های اولویت‌دار دولت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نیاز این پروژه به بیش از دو و نیم همت اعتبار، گفت: تلاش داریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، اعتبارات ملی و توازن استانی، منابع مالی مورد نیاز را تأمین کنیم تا این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

دکتر حبیبی با اشاره به موقعیت مناسب این بیمارستان در کنار مجتمع درمانی امام رضا(ع)، گفت: تکمیل این پروژه می‌تواند بخش قابل توجهی از جمعیت کلانشهر کرمانشاه را تحت پوشش قرار دهد و از ترددهای غیرضروری جلوگیری کند.

استاندار کرمانشاه بر لزوم پیگیری مستمر این طرح با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت، مجموعه استانی و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد و گفت: با همت و تلاش همه دستگاه‌ها، شاهد بهره‌برداری از این پروژه مهم خواهیم بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات عمومی و دولتی این پروژه را یکی از مهم‌ترین طرح‌های درمانی کشور دانست که به دلیل وسعت و ویژگی‌های منحصر به فرد، از جایگاه ویژه‌ای در سطح ملی برخوردار است. دکتر علی نوذرپور با اشاره به اینکه این بیمارستان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع و با زیربنای بیش از ۶۰ هزار متر مربع در حال ساخت است، گفت: این پروژه از سال‌های گذشته آغاز شده اما به دلیل مشکلات اعتباری با تأخیر مواجه شده است. تاکنون حدود ۲۷۰ میلیارد تومان برای اجرای آن هزینه شده و برای تکمیل مرحله اول اسکلت سازه، به ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. وی افزود: در صورت تأمین به‌موقع اعتبار، مرحله نخست پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و مناقصه بخش تکمیلی آن برگزار خواهد شد و برآورد ما برای تکمیل کل بیمارستان رقمی در حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان است و در تلاش هستیم با بهره‌گیری از منابع ملی، استانی و ظرفیت قانون مولدسازی، روند ساخت را تسریع کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد که با همکاری استانداری کرمانشاه، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط، این پروژه در سه سال آینده به بهره‌برداری برسد و در خدمت مردم شریف استان کرمانشاه قرار گیرد. بزرگترین پروژه بیمارستانی کشور، در زمینی به مساحت ۶۹ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۵۷ هزار مترمربع در دست ساخت است و پس از بهره‌برداری، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هدف از این بازدید، شناسایی موانع موجود، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بررسی راهکارهای تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه بود. در این بازدید معاون عمرانی استانداری، مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از مدیران حضور داشتند.