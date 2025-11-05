به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان مهندسی و ساختمان شهرداری پایتخت افزوده است : با اتمام نوسازی ۱۶ یونیت پله برقی در ۳ پل در تقاطع خیابان‌های آزادی - استاد معین و آزادی - دانشگاه شریف هر کدام با ۶ یونیت پله برقی و ایروانی (رباط کریم) - بلوار دشت آزادگان با ۴ یونیت پله برقی مجموعا ۸۱ یونیت پله برقی نوسازی شده است و ۳۵ یونیت پله برقی به همراه ۴ دستگاه آسانسور نیز تا پایان سال نوسازی می‌شود.

به گفته مسئولان این سازمان، با مطالعات صورت گرفته و شناسایی و جمع آوری اطلاعات فنی و مشکلات پل‌های عابر پیاده مکانیره در مجموع ۱۱۲ پل با ۴۴۹ یونیت پله برقی در شهر تهران شناسایی شد که تعدادی از این پل‌های عابر نیازمند نوسازی، بخشی نیاز به تعمیرات اضطراری و به روز رسانی و بخشی دیگر نیز با هماهنگی حوزه حمل و نقل و ترافیک و طرح در کمیته گذرگاه‌های عابر پیاده در دستورکار حذف و یا تبدیل به رمپ قرارگرفت.

هم اکنون در مجموع ۱۰۶ پل با ۴۲۱ یونیت پله برقی و ۱۷ دستگاه آسانسور در شهر تهران وجود دارد که برنامه ریزی‌های لازم به منظور نوسازی و نگهداشت هر چه بهتر این پل‌های عابر پیاده مکانیزه با استفاده از ظرفیت شرکت‌های داخلی ایرانی در دستور کار قراردارد و با تقسیم بندی تهران به ۵ پهنه، نگهداری مستمر و سرویس پل‌ها با استقرار پیمانکاران در هر پهنه در حال انجام است.

همچنین کاهش چشمگیر آمارخاموشی‌های پله‌های برقی پل‌های عابر پیاده مکانیزه به حدود ۱۵ درصد که ۵ درصد از این ۱۵ درصد خاموشی‌ها بابت نوسازی و سرویس تجهیزات است.