

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین انتظامی خراسان رضوی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان جغتای گفت: رکن اساسی امنیت پایش تصویری است و شهرستان جغتای در سطح استان و حتی کشور در بین شهر‌های هم سطح نمونه است.

سردار دکتر جواد جهانشیری در ادامه به پایندی مردم به نظام اشاره کرد و افزود: اتحاد و پایبندی مردم به نظام در بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه مشخص شد و در حماسه ۱۳ آبان این پایبندی را به رخ استکبار کشیدند و این انسجام وپایبندی بود که پای تجاوزگران را قطع کرد.

حسن ابارشی فرماندار جغتای نیز در سخنانی به حفظ امنیت و اعتماد عمومی اشاره نمود و گفت: نیروی انتظامی از کوچکترین رده تا بالا‌ترین مقام آن باید امیدآفرین باشند.



در پایان از زحمات ۳۰ ساله سرهنگ حکم ابادی تجلیل و سرهنگ علی شهر آبادی به سمت فرماندهی انتظامی شهرستان جغتای معرفی شد.