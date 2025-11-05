پخش زنده
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گیلان از کشف پیکر کودک دو ساله مفقودشده در جنگل سراوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، کمیل پرناک با بیان اینکه شب گذشته گزارش مفقود شدن کودک دو سالهای به پایگاه امداد و نجات جمعیت هلالاحمر سراوان اعلام شد گفت: ۳ تیم پایگاه امداد و نجات شهدای سراوان و واکنش سریع گیلان به محل حادثه اعزام شدند و عملیات جستوجو در منطقه آغاز شد.
وی همچنین با بیان اینکه تلاش و جستوجوهای شبانه نیروهای امدادی در محدوده جنگل سراوان بی ثمر بود افزود: صبح امروز با همکاری مردم محلی، پیکر کودک در رودخانه منطقه «خانعمو» شناسایی و از آب بیرون کشیده شد.
علت مرگ این کودک ۲ ساله هنوز مشخص نیست.