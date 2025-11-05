کارآفرین ۷۵ ساله البرزی صنعت پلیمر ایران را به خودکفایی رساند
کارآفرین ۷۵ ساله البرزی با تکیه بر دانش، تجربه و تلاشی نیم قرن با تولید مواد اولیه وارداتی صنعت پلیمر ایران را به خودکفایی رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،یک کارآفرین ۷۵ ساله البرزی با تکیه بر دانش، تجربه و تلاشی نیم قرن، توانسته است کشور را در زمینه تولید پایدارکنندههای حرارتی، افزودنیها و روانکنندههای محصولات پلیمری که در تولید لوله واتصالات pvc ,کابل، دروپنجره، ورق pvc,کفش وشمع کاربرد دارد را به خودکفایی کامل برساند.
این واحد تولیدی که فعالیت خود را با تنها چهار کارگر آغاز کرده بود، امروز با اشتغالزایی برای بیش از ۵۰۰ نفر، به یکی از شرکتهای دانشبنیان موفق کشور تبدیل شده است.
این شرکت دانش بنیان با تولید سالانه ۲۷ هزار تن محصول توانسته علاوه بر تأمین ۱۰۰ درصد نیاز داخلی، ۵۰ درصد محصولات خود را به ۴۰ کشور جهان صادر کند و سالانه بیش از ۱۰ میلیون دلار ارزآوری برای کشور به ارمغان آورد
متخصصان این شرکت دانش بنیان باهدف سازگاری محصولات بامحیط زیست پایدارکنندههایی تولید کردند که فلز سرب حذف شده و کلسیم و روی را جایگزین آن کردهاند که این فناوری در انحصار ۷ کشورامریکایی واروپایی است.
وی میگوید بااجرای طرح توسعه بنا دارد زمینه اشتعال را برای ۵۰۰ نفردیگر فراهم کند
به گفته مدیرعامل شرکت، محصولات پلیمری و عایقهای حرارتی تولیدشده در این مجموعه، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، توان رقابت با نمونههای خارجی را دارند. این کارآفرین معتقد است که اتکا به دانش بومی و نیروی انسانی ایرانی، راز ماندگاری و پیشرفت پایدار صنعت کشور است.