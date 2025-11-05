به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی بیان کرد: مقرر شده دکل‌های مخابراتی ظرف مدت یک سال آماده شده و به بهره برداری برسند و با احداث آنها تقریبا ۹۰ درصد مشکلات آنتن دهی و اینترنت در مناطق روستایی وعشایری برطرف می‌شود.

وی افزود: برای احداث این دکل‌های مخابراتی اعتباری معادل ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات توسعه در روستا‌ها (uso) هزینه خواهد شد.

کیانی گفت: این دکل‌ها در روستا‌های زیرچشمه آب اناری، تینا، زیرتنگ آب زر، بهمن آباد، چشمه حقی، دیمو، ده غلامعلی، پل نگین و فرگه احداث می‌شوند.

فرماندار اندیکا ادامه داد: به موازات این طرح شرکت ایرانسل نیز حدود پنج دکل مخابراتی در دستور کار قرار داده و طرح فیبرنوری قلعه خواجه به زاووت به طول ۸۰ کیلومتر با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه بهره برداری است.

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام مخابرات خوزستان یکصد دکل مخابراتی استان در حال راه اندازی است.