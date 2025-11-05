به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، فاتحی نیا در جمع اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به مشاهده سویه جدید تب‌برفکی در برخی نقاط استان یزد گفت: بلافاصله پس از شناسایی کانون‌های بیماری، عملیات واکسیناسیون آغاز شد.

وی افزود: در سویه جدید، واکسیناسیون باید در دو مرحله انجام شود که با تامین کامل واکسن مورد نیاز، مرحله دوم نیز برای تمامی دام‌های سنگین استان یزد صورت خواهد گرفت.

به گفته مدیرکل دامپزشکی یزد، تعداد دام‌های سنگین استان یزد حدود ۶۷ هزار رأس است که تاکنون ۵۰ هزار رأس نوبت نخست واکسن را دریافت کرده‌اند و هم‌اکنون روزانه حدود پنج هزار رأس واکسینه می‌شوند.

فاتحی نیا افزود: دامداران باید مراقبت‌های لازم در کنترل ورود و خروج دام در واحد‌های دامداری، ضدعفونی محیط و رعایت بهداشت افراد و خودرو‌های حمل شیر و نهاده‌های دامی را جدی بگیرند.

وی همچنین گفت: واکسیناسیون دام‌های سبک علیه این بیماری ویروسی در چند ماه گذشته صورت گرفته است.