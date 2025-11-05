پیشبینی وضعیت جوی آرام برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی استان تا اوایل هفته آینده آرام خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی آرامی برای استان پیشبینی میشود و در این مدت غبار محلی، مه رقیق صبحگاهی و در برخی ساعتها وزش باد، از پدیدههای غالب در سطح استان خواهند بود.
محمدرضا انصاری افزود: جهت وزش باد بیشتر غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۲:۰۵، مد اول ساعت ۰۷:۵۶، جزر دوم ساعت ۱۲:۵۰ و مد دوم ساعت ۱۹:۲۸ دقیقه است.