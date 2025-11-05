به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دراین نشست ۲۹ موضوع در دستور جلسه قرار داشت که تشکیل کارگروه تولیدمحتوای مشترک وزارتخانه با سازمان صدا و سیما جهت تولید محتوای مناسب با توسعه گردشگری و مقابله با ایران هراسی در سطح بین‌الملل، تهیه آیین‌نامه توسعه فرهنگ گردشگردی و سفر، لزوم حضور نماینده وزارتخانه در شوراهای ترافیک و حمل و نقل جهت تأمین دیدگاه‌های وزارتخانه و الزام دستگاه‌های دولتی جهت به‌روزرسانی اموال و محافظت دقیق‌تر از آثار میراث فرهنگی تحت تملک آنان از جمله مصوبه‌های این نشست جهت طرح در کمیسیون میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود.