فیلم تلویزیونی جدید «پسر و دریا» از شبکه امید ، برنامه «فیلمهایی که ما با آن خاطره داریم» از شبکه نسیم و برنامه جذاب روستا دوستا از رادیو صبا روانه آنتن پخش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم تلویزیونی جدید «پسر و دریا» به کارگردانی «امیرتیمور سرایی»، با روایتی احساسی از امید، دلتنگی و استقامت، امروز ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش میشود.
فیلم تلویزیونی «پسر و دریا» داستان پسربچهای دوازدهساله به نام حمید است که پدرش برای ماهیگیری به دریا رفته و دیگر بازنگشته است.
حمید در جستوجوی پدرش دست به هر کاری میزند و در حالی که ناامید از بازگشت اوست، از طریق اخبار متوجه میشود پدرش توسط نیروهای مرزبانی عربستان دستگیر شده و بهزودی به کشور بازمیگردد.
در نبود پدر، حمید برای کمک به مادرش کارهای گوناگونی انجام میدهد و در این مسیر، با تجربههای تلخ و شیرینی روبهرو میشود که مسیر زندگیاش را دگرگون میکند.
در این اثر تلویزیونی بازیگرانی، چون حسین توشه، امیر غفارمنش، حبیب دهقاننسب، علی یعقوبزاده، شهناز شهبازی، زهرا اویسی و بازیگران نوجوان امیرحسین فریدونی، نیما مرادی و امیرمحمد شهریار به ایفای نقش پرداختهاند.
تله فیلم «پسر و دریا» تولید مرکز خلیج فارس بوده و چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش میشود.
برنامه «فیلمهایی که ما با آن خاطره داریم»
برنامه «فیلمهایی که ما با آن خاطره داریم» یک مجموعه تلویزیونی مستند است که توسط برایان ولک وایس ساخته شده است و شنبه هر هفته ساعت ۲۰ از شبکه نسیم به روی آنتن می رود.
این مستند به فیلمهای سینمایی و پرفروش در دهههای مختلف اختصاص دارد و داستانهای پشت صحنه، اتفاقات و حوادثی که در زمان تولید آن اثر رخ داده را روایت خواهد کرد.
این مجموعه مستند شامل گفتگو با صاحبان اثر و سکانس های جذاب و دیدنی فیلمهای مختلف سینمایی است که به تازگی در واحد دوبلاژ صدا و سیما دوبله شده و از شبکه نسیم پخش می شود.
برنامه «روستا دوستا»
برنامه «روستا دوستا» این هفته، روز چهارشنبه ۱۴ آبان، شنوندگان رادیو صبا را به سفری شنیدنی به روستای ورکانه از توابع شهرستان همدان میبرد.
روستایی تاریخی و سنگی در دامنههای جنوبی زاگرس که با بافت معماری کمنظیر، طبیعت بکر و مردمانی مهماننواز، جلوهای خاص از زندگی اصیل روستایی را به نمایش میگذارد.
روستای ورکانه که در حدود ۲۰ کیلومتری جنوبشرقی شهر همدان قرار دارد، بهدلیل معماری کاملاً سنگی خود، یکی از منحصربهفردترین روستاهای کشور بهشمار میرود و نام آن در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.
خانهها، دیوارها و حتی کوچههای این روستا از سنگ ساخته شدهاند و همین ویژگی، به آن لقب «روستای رنسانسی ایران» داده است.
در این برنامه، شنوندگان ضمن آشنایی با پیشینه تاریخی ورکانه، با جاذبههایی، چون خانههای سنگ لاشه با سقفهای مسطح، کوچههای سنگفرششده، باغهای میوه، درهها و چشمههای طبیعی پیرامون روستا آشنا خواهند شد.
همچنین معرفی قلعه و اصطبل قدیمی روستا – که در گذشته محل پرورش اسبهای اصیل ایرانی بوده – و گفتوگو با اهالی درباره آیینها و سنتهای بومی، از دیگر بخشهای شنیدنی این سفر صوتی است.
برنامه «روستا دوستا» به تهیهکنندگی نازنین حاجسیفالله امروز چهارشنبه ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش میشود.