پخش زنده
امروز: -
انتخابات شبکههای تخصصی سازمانهای مردمنهاد جوانان در استان سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این انتخابات سومین دورهای است که در آن سازمانهای مردمنهاد به انتخاب دبیران شبکههای تخصصی خود میپردازند.
احسان امینیان معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان گفت: شبکههای تخصصی در ۱۵ موضوع تخصصی فعالیتهای سمنهای جوانان در شبکه های گردشگری و میراث فرهنگی جوانان، خانواده و جوانی جمعیت جوانان، هنر، رسانه و فضای مجازی جوانان، معنویت و اخلاق جوانان، فعالیتهای جهادی و نیکوکاری جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، علمی، فناوری جوانان، محیط زیست و توسعه پایدارجوانان، سلامت جوانان، دیپلماسی عمومی جوانان، نشاط، اوقات فراغت، ورزش جوانان، عدالت و حقوق شهروندی جوانان، پیشگیری از آسیب اجتماعی جوانان، شبکه محلات برگزار میشود.
به گفته وی ، در استان سمنان ۱۱۰ نفر واجد شرایط رای دادن هستند که از میان ۲۲ نامزد ، افراد مورد نظر خود را انتخاب می کنند.
وی افزود: این انتخابات با هدف تقویت همکاریها و بهرهگیری از تجربیات سازمانهای مردمنهاد برگزار شده و معاونت امور جوانان از این شبکهها در حوزههای تخصصی حمایت خواهد کرد.