به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش ملی گردشگری با محور پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور برگزار شد.

در این همایش که هم‌زمان با روز ملی مازندران ۱۴ آبان‌ماه برگزار شد، جمعی از مسئولان ملی و استانی، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان حوزه گردشگری حضور داشتند.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این همایش گفت:رویکرد جهانی در حوزه گردشگری در حال تغییر از گردشگری پایدار به گردشگری احیاگر است؛ رویکردی که بر نقش مثبت گردشگر در حفاظت از محیط زیست و ارتقای فرهنگ محلی تأکید دارد.

سید مصطفی فاطمی، افزود: وزارت میراث فرهنگی با هدف تقویت این دیدگاه، تفاهم‌نامه‌ای با سازمان حفاظت محیط زیست امضا کرده است تا گردشگران بتوانند در حفاظت از منابع زیستی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه استان مازندران در گردشگری کشور گفت:این استان به دلیل تعداد بالای گردشگران و پیک‌های متعدد سفر، از اهمیت خاصی برخوردار است و خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه گردشگران خارجی، به‌ویژه از کشور‌های حاشیه خلیج فارس، به مازندران افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری در مازندران باید با نگاه به پایداری اقتصادی، صیانت از محیط زیست و حفاظت از منابع فرهنگی انجام شود.

در ادامه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران نیز با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت:برگزاری این همایش از سال گذشته برنامه‌ریزی شده بود و با وجود شرایط خاص کشور و مشکلات موجود، بیش از ۱۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، آثار برتر انتخاب شدند.

بابایی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران تلاش دارد با تقویت ارتباط میان دانشگاه، جامعه و بخش خصوصی، نقش مؤثری در توسعه علمی و عملی حوزه گردشگری ایفا کند.

وی از برنامه‌ریزی برای توسعه رشته‌ها و فضا‌های مرتبط با گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی استان خبر داد و گفت: در بودجه امسال، بخشی از اعتبارات به این حوزه اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مازندران همچنین با اشاره به طرح «شمال‌گردی» که به همت شهید دکتر طهرانچی مطرح شده بود، افزود: این طرح با هدف توسعه گردشگری بومی و منطقه‌ای با حفظ هویت اسلامی، دینی و فرهنگی مردم مازندران در دستور کار قرار دارد.

در پایان این همایش از برتر ین های در این حوزه تقدیر شد.